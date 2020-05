Argentinie komt betalingsverplichting niet na

Argentinië is vrijdag voor de tweede keer in minder dan twintig jaar in gebreke gebleven bij het betalen van 500 miljoen dollar (ongeveer 460 miljoen euro) aan rente over zijn obligatieschuld. Maar volgens minister Martin Guzman van Financiën is het land in onderhandeling met zijn schuldeisers over herstructurering van de schuld.

„Er moet nog een aanzienlijke afstand worden overbrugd, maar wat belangrijker is dat alle partijen aan tafel blijven om een oplossing te vinden”, aldus de minister. Alom werd al verwacht dat Argentinië voor de negende keer in zijn geschiedenis niet aan zijn betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen, nadat het ministerie van Economische Zaken donderdag aankondigde dat gesprekken met internationale crediteuren over herstructurering van 66 miljard dollar schuld worden verlengd. De nieuwe deadline is 2 juni.

De regering van president Alberto Fernandez verwacht een akkoord te bereiken voordat Argentinië aan de volledige gevolgen van zijn wanbetaling lijdt.

Het door de crisis geteisterde Zuid-Amerikaanse land, dat al twee jaar in een recessie verkeert, is momenteel 324 miljard dollar verschuldigd, wat neerkomt op ongeveer 90 procent van zijn bruto binnenlands product. De crisis is verergerd toen de economie werd getroffen door de coronaviruspandemie.

Ondanks dat het land een van de wereldleiders is op het gebied van voedselexport, is Argentinië al acht keer eerder in gebreke gebleven. Voor het laatst in 2001 toen het 100 miljard dollar verschuldigd was. Dat veroorzaakte destijds een pijnlijke sociale en economische crisis.