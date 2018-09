Argentinië komt met noodplan om crisis

Argentinië heeft een reeks maatregelen aangekondigd waarmee het land de huidige financiële problemen de kop in wil drukken. Het land wil onder meer het aantal ministeries drastisch terugbrengen om de kosten te drukken. Ook zal de belasting op onder meer de export van soja worden verhoogd.

President Mauricio Macri zei in een toespraak van bijna een halfuur dat de regering volgend jaar mikt op een begrotingstekort van nagenoeg nul. In 2020 moet sprake zijn van een overschot. Hij sprak de hoop uit dat de huidige crisis de laatste is voor het land.

Argentinië gaat onder meer gebukt onder de stevige daling van de peso. De munt verloor dit jaar al 50 procent van zijn waarde. Eerder vroeg Argentinië het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om een al eerder toegezegd noodkrediet van 50 miljard dollar versneld uit te keren. De centrale bank verhoogde de rente in het Zuid-Amerikaanse land in enkele stappen tot 60 procent.