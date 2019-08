Argentijnse munt keldert na verlies Macri

De Argentijnse munt is maandag bijna een derde van zijn waarde ten opzichte van de dollar kwijtgeraakt. Ook de rentes op de schuldpapieren in dollars schoten door het dak na het nieuws dat de huidige president Mauricio Macro een zware nederlaag leed bij een onofficiële voorronde voor de presidentenverkiezingen.

De overwinning van de concurrent Alberto Fernández jaagt beleggers schrik aan. Fernández is kandidaat van de links-populistische peronisten. Deze politieke beweging stond in het Zuid-Amerikaanse land aan het roer in de jaren 2003-2015 en was berucht om haar afkeur van vrijhandel en internationale handelsverdragen. Dat maakte destijds van het land een paria op de internationale markten. Macri heeft het land juist op het spoor gezet van een op de vrije markt gerichte hervormingspolitiek.

Eén Amerikaanse dollar is inmiddels 58 Argentijnse peso waard, tegen 45 peso eind vorige week. Ook schatten de financiële markten de kans dat Argentinië zijn schulden niet af kan betalen nu in op 70 procent. Argentinië staat bekend om zijn faillissementen. Sinds het land zijn onafhankelijkheid in de negentiende eeuw kreeg, liet het zijn investeerders acht keer in de steek.

Het laatste faillissement vond plaats in 2014 vanwege een slepend conflict uit het voorgaande faillissement in 2001. Macri trof twee jaar daarna een schikking met de betreffende schuldeisers waardoor Argentinië terug kon keren op de financiële markten.