ArcelorMittal ziet voorzichtige tekenen van herstel op staalmarkt

$lead

ArcelorMittal ziet voorzichtige tekenen van herstel op de staalmarkt na de harde klappen die het bedrijf kreeg in de afgelopen periode door de coronacrisis. Door de virusuitbraak en de lockdownmaatregelen ging het bedrijfsresultaat van ’s werelds grootste staalproducent in het tweede kwartaal omlaag, maar viel het wel hoger uit dan ArcelorMittal zelf had verwacht.

Het ebitda-resultaat, de belangrijkste winstgraadmeter van het bedrijf, bedroeg 707 miljoen dollar, tegen 967 miljoen dollar in het eerste kwartaal. ArcelorMittal had zelf een prognose uitgesproken voor een ebitda in een bandbreedte van 400 miljoen tot 600 miljoen dollar.

De omzet kwam uit op bijna 11 miljard dollar. Dat was 14,8 miljard dollar in het eerste kwartaal. De verschepingen van staal gingen met ruim 24 procent omlaag tot 14,8 miljoen ton in vergelijking met de voorgaande periode. Om de crisis het hoofd te bieden is ArcelorMittal bezig met verschillende maatregelen om kosten te verlagen, terwijl de productie werd verlaagd vanwege de zwakkere vraag. De productie van ruw staal was in de afgelopen periode 14,4 miljoen ton, tegen 21,1 miljoen ton in het eerste kwartaal.

Volgens topman Lakshmi Mittal waren de afgelopen zes maanden en met name het tweede kwartaal de moeilijkste periodes in het bestaan van ArcelorMittal. „Er zijn nu wel signalen dat de activiteit begint aan te trekken, met name in regio’s waar de lockdownmaatregelen zijn beëindigd, maar het is verstandig om voorzichtig te blijven over de verwachtingen.”