ArcelorMittal: staalmarkten blijven gunstig

De marktomstandigheden in de staalindustrie blijven positief ondanks de oplopende handelsspanningen in de wereld, de importheffingen en de zorgen over een afzwakkende economische groei. Dat meldde ’s werelds grootste staalproducent ArcelorMittal in een bericht over de derdekwartaalresultaten.

Het in Amsterdam genoteerde ArcelorMittal boekte een bedrijfsresultaat (ebitda) van ruim 2,7 miljard dollar, tegen meer dan 1,9 miljard dollar een jaar eerder. In het tweede kwartaal was dit resultaat bijna 3,1 miljard dollar. De omzet bedroeg 18,5 miljard dollar. Het bedrijf verscheepte in de afgelopen periode 20,5 miljoen ton staal. Dat is een daling van 5,5 procent vergeleken met de voorgaande periode.

In een toelichting verklaarde topman Lakshmi Mittal dat de vraag naar staal robuust blijft, met een gezonde bezettingsgraad. Wel blijft ArcelorMittal bezorgd over de wereldwijde overcapaciteit in de staalsector en de hoge importniveaus in verschillende markten.