ArcelorMittal schrapt dividend en verlaagt investeringen

Staalconcern ArcelorMittal schrapt zijn dividendbetalingen en zet het mes in de kapitaalinvesteringen vanwege de coronacrisis. Daarmee wil het grootste staalbedrijf ter wereld zijn financiële buffers versterken en de negatieve impact van de virusuitbraak het hoofd bieden. Dat meldt het in Amsterdam genoteerde concern in een handelsbericht over het eerste kwartaal.

De kapitaalinvesteringen voor dit jaar worden nu geraamd op 2,4 miljard dollar, terwijl eerder een bedrag van 3,2 miljard dollar werd voorzien. ArcelorMittal had eerder al laten weten in de kosten te gaan snijden vanwege de crisis, met een verlaging van de staalproductie.

ArcelorMittal boekte in het afgelopen kwartaal een bedrijfsresultaat (ebitda), de belangrijkste winstgraadmeter bij de onderneming, van 967 miljoen dollar. In het vierde kwartaal van 2019 was dit 925 miljoen dollar en een jaar eerder bijna 1,7 miljard dollar. Voor het tweede kwartaal rekent ArcelorMittal op een resultaat in een bandbreedte van 400 miljoen tot 600 miljoen dollar.