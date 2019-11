ArcelorMittal koploper in groene AEX

De Europese aandelenbeurzen gingen donderdag verder vooruit. Het nieuws dat China en de Verenigde Staten de tarieven op elkaars goederen willen terugdraaien, wakkerde de hoop op een spoedige handelsdeal weer aan. Beleggers kregen verder opnieuw veel bedrijfsresultaten voor de kiezen. Op het Damrak profiteerde staalconcern ArcelorMittal van een positief kwartaalbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 596,26 punten. De hoofdindex nadert daarmee de 600 punten. Dat niveau werd voor het laatst op 24 mei 2001 bereikt. De MidKap won 0,8 procent tot 891,47 punten. Parijs en Frankfurt stegen tot 0,8 procent. Londen klom 0,3 procent voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England.

ArcelorMittal ging aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 5,7 procent. Het staalconcern presteerde afgelopen kwartaal duidelijk beter dan analisten hadden verwacht. Ahold Delhaize sloot de rij met een min van 1,3 procent.

In de MidKap won BAM 1,4 procent. Volgens analisten van KBC Securities kwam de bouwer met sterke resultaten over het derde kwartaal. Vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties (min 7,4 procent) noteerde ex dividend.

Funderingsspecialist Sif leverde 6,5 procent in bij de kleinere bedrijven na een tegenvallend handelsbericht. Kiadis Pharma dikte bijna 15 procent aan. De biotechnoloog komt in december met een update over het lopende onderzoek naar een belangrijk geneesmiddel van het bedrijf.

In Frankfurt klom Lufthansa 8,5 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Duitse luchtvaartmaatschappij. Deutsche Telekom zakte 2,6 procent. Het telecomconcern verlaagde zijn dividend. Technologieconcern Siemens won 5,2 procent na sterke jaarcijfers. De Italiaanse bank UniCredit steeg 5 procent in Milaan dankzij een verbetering van de resultaten. Commerzbank, die ook met cijfers kwam, daalde 1,7 procent in Frankfurt. In Parijs vielen de resultaten van cateraar Sodexo (plus 7,9 procent) in de smaak.

De euro was 1,1082 dollar waard, tegen 1,1070 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 57,07 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 62,55 dollar.