ArcelorMittal koploper in AEX

De effectenbeurs in Amsterdam is vrijdag vrijwel vlak geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen zonder grote koersuitslagen. Op het Damrak was staalconcern ArcelorMittal in trek na goed ontvangen kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen onveranderd op 562,04 punten. Bij de hoofdfondsen noteerde DSM ex-dividend. De MidKap won 0,1 procent tot 793,12 punten. De beurs in Parijs daalde 0,1 procent, Frankfurt bleef vlak en Londen klom 0,1 procent.

ArcelorMittal ging aan kop in de AEX met een plus van ruim 3 procent. ’s Werelds grootste staalproducent boekte in het eerste kwartaal de hoogste winst in zes jaar, dankzij de gunstige omstandigheden op de staalmarkt. ArcelorMittal profiteerde met name van de hogere verkoopprijzen van staal. Volgens analisten van Morgan Stanley viel het bedrijfsresultaat hoger uit dan verwacht, dankzij betere winsten in Brazilië en Europa.