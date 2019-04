ArcelorMittal biedt staal aan voor Notre-Dame

Staalconcern ArcelorMittal heeft staal aangeboden voor de restauratie van de Notre-Dame in Parijs. Dat heeft het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf laten weten.

De middeleeuwse kathedraal, die ook wel het hart van de rooms-katholieke kerk in Frankrijk wordt genoemd, is door de brand van deze week voor een groot deel verwoest. Uit de hele wereld zijn al toezeggingen gedaan om met geld of met expertise te helpen bij de wederopbouw. De Franse president Emmanuel Macron hoopt de kathedraal in circa vijf jaar in oude glorie te herstellen.