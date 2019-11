Arcelor wil Ilva-fabriek teruggeven aan Italië

ArcelorMittal wil de Ilva-fabriek in Tarente binnen een maand teruggeven aan de Italianen. Het staalbedrijf heeft daarover brieven naar de buitengewone administrateurs van de fabriek en de bonden gestuurd. ArcelorMittal wil het huurcontract en de daarop geplande aankoop van de fabriek en zijn aanverwante onderdelen verbreken.

ArcelorMittal kwam in 2017 als beste partij uit de bus voor de redding van de fabriek en de sanering van de omgeving. De afspraak met de Italiaanse overheid was dat de fabriek eerst verhuurd wordt aan het staalconcern en pas over een paar jaar zou ArcelorMittal de volledige eigenaar worden.

Het bedrijf wijt zijn besluit aan de recente stap van de Italiaanse regering om een belangrijke milieugarantie voor de fabriek in te trekken. Die garantie gaf ArcelorMittal juridische bescherming tegen vervolging voor het vervuilende milieueffect. Volgens het bedrijf was de garantie een belangrijke voorwaarde in het huur- en aankoopcontract.

llva, de grootste staalfabriek van Europa, is al decennialang verwikkeld in schandalen wegens vervuiling van de omgeving en gezondheidsklachten bij omwonenden.