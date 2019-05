Arcelor onderuit in rode AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met verliezen. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street en hielden vooral de ontwikkelingen rond het Amerikaans-Chinese handelsconflict in de gaten. Op het Damrak ging ArcelorMittal onderuit nadat het zijn staalproductie in Europa verlaagde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 1,1 procent in de min op 543,16 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 742,50 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,2 procent.

ArcelorMittal sloot de rij bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van ruim 5 procent. De staalgigant heeft last van een zwakke vraag en veel import van staal van buiten het continent. Het is voor het bedrijf al de tweede keer deze maand dat de staalproductie naar beneden wordt geschroefd.