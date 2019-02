Arcelor en Intertrust stijgen op Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine minnen. Beleggers verwerkten de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten en hielden de ontwikkelingen rond de brexit in de gaten. Ook komt de Bank of England later op de dag met een rentebesluit. Op het Damrak werden de resultaten van ArcelorMittal en Intertrust goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,1 procent in de min op 536,27 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 737,06 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,6 procent.

ArcelorMittal klom 1,9 procent bij de hoofdfondsen. Het staalconcern zag het resultaat in 2018 toenemen, geholpen door gestegen prijzen en overnames. De verscheping van staal gingen wel omlaag, mede door een afnemende vraag in verschillende landen. Financieel dienstverlener Intertrust won 3,5 procent in de MidKap.