Arcadis uitblinker op kalm Damrak

Arcadis was dinsdag op de aandelenbeurs in Amsterdam de grote uitblinker na de publicatie van kwartaalcijfers van het advies- en ingenieursbureau. De belangrijkste graadmeters op het Damrak en elders in Europa kwamen niet ver van hun slotstand van een dag eerder. Beleggers leken vooral in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve.

Het aandeel Arcadis sloot de sessie 13,7 procent hoger. Het concern presteerde in het tweede kwartaal veel beter dan verwacht. Zo behaalde het bedrijf dankzij kostenbesparingen een hoger bedrijfsresultaat op een lagere omzet en wist het zorgen over de schuldenlast weg te nemen.

De index voor middelgrote fondsen waar Arcadis in zit, de MidKap, eindigde 0,6 procent hoger op 775,12 punten. De hoofdgraadmeter AEX behaalde een plus van 0,4 procent op 566,33 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten tot 0,2 procent terwijl Londen 0,4 procent won.

De Fed maakt woensdag in de Verenigde Staten zijn rentebesluit bekend. Tijdens de Europese beurshandel maakte de Amerikaanse koepel van centrale banken al wel bekend het merendeel van zijn stimuleringsprogramma’s tegen de coronacrisis met drie maanden te verlengen tot eind dit jaar.

In de AEX behoorden banken tot de verliezers. De Europese Centrale Bank (ECB) riep Europese banken op om de dividenden voor de rest van het jaar te bevriezen. ABN AMRO daalde daarop 1 procent en ING verloor 0,4 procent. Die laatste bank kondigde bovendien een afschrijving aan van 300 miljoen op bepaalde bezittingen op de balans.

Ook chiptoeleverancier Besi kwam met cijfers over het voorbije kwartaal. Daarin zag de toeleverancier aan de chipsector de vraag uit China duidelijk aantrekken. Het aandeel eindigde 0,6 procent hoger.

In Parijs dikte autofabrikant PSA 3,1 procent aan. Topman Carlos Tavares rekent op een solide opleving in de tweede jaarhelft, na fikse klappen door de crisis in de eerste zes maanden voor het moederbedrijf van Citroën, Peugeot en Opel.

De euro was 1,1724 dollar waard, tegenover 1,1763 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 41,15 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 43,33 dollar per vat.