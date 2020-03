Arcadis stopt aandeleninkoop en dividend op om coronacrisis

Advies- en ingenieursbureau Arcadis stopt zijn lopende aandeleninkoopprogramma en trekt het voorstel voor een dividendbetaling in vanwege de coronacrisis. Het bedrijf spreekt van voorzorgsmaatregelen om zo de financiële buffers te versterken tijdens deze moeilijke tijd.

Arcadis heeft last van de virusuitbraak omdat zijn activiteiten in de wereld worden verstoord. Om verspreiding tegen te gaan wordt zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt, terwijl kosten worden bespaard door reizen te stoppen en een vacaturestop in te voeren. Het bedrijf bekijkt de mogelijkheden voor hulp van overheden in landen waar dat zou kunnen.

Verder volgt Arcadis de ontwikkelingen rond het virus nauwgezet en worden de adviezen van de overheid opgevolgd. De onderneming bekijkt nog wat er moet gebeuren met de aandeelhoudersvergadering die staat gepland voor 6 mei.

„Voor al onze werknemers en klanten is het alledaagse leven en werk ernstig verstoord. De welvaart en veiligheid van onze samenlevingen staan onder druk en iedereen realiseert zich dat het nog een aanzienlijke hoeveelheid tijd zal kosten om terug te keren naar een normale situatie. Wij zijn compleet gefocust op maatregelen die nodig zijn om de huidige crisis het hoofd te bieden”, verklaarde topman Peter Oosterveer van Arcadis.