Arcadis: nog geen projecten geschrapt door coronacrisis

Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft in het eerste kwartaal nog niet te maken gehad met het schrappen van projecten vanwege de coronacrisis. Wel is het bedrijf voorzichtig voor de rest van het jaar en er wordt dan ook geen verwachting uitgesproken. Het is volgens Arcadis aannemelijk dat niet alle strategische doelstellingen gehaald zullen worden.

In de afgelopen periode steeg de netto-omzet op eigen kracht met 3 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 658 miljoen euro. Arcadis zei dat in China de omzet daalde door de impact van het coronavirus doordat werkzaamheden vertraging opliepen en kantoren tijdelijk werden gesloten. Inmiddels is de situatie in China weer aan het normaliseren.

De operationele winst bleef stabiel op 48 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar. De orderontvangst nam toe. Arcadis had al aangekondigd als voorzorgsmaatregel tegen de crisis het dividend op te schorten en te stoppen met het inkopen van eigen aandelen. De onderneming gaf aan dat de financiële positie solide is met goede liquiditeit.

Arcadis meldde verder dat het hoogste management dit jaar geen bonus in contanten zal ontvangen en voor een periode van zes maanden een salarisverlaging van 10 procent krijgt. Ook is een vacaturestop ingevoerd en worden op andere manieren kosten bespaard. Verder wordt zo veel mogelijk vanuit huis gewerkt. Het bedrijf bekijkt de mogelijkheden voor hulp van overheden in landen waar dat zou kunnen.