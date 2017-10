Arcadis groeit weer op eigen kracht

Arcadis is er afgelopen kwartaal voor het eerst in meer dan twee jaar in geslaagd de omzet op eigen kracht te laten stijgen. Het ingenieurs- en adviesbureau werd daarbij geholpen door gunstige omstandigheden in haar belangrijkste markten.

De bruto-omzet nam in het derde kwartaal met 4 procent af tot 766 miljoen euro. Maar de netto-omzet nam, afgezien van wisselkoerseffecten, overnames en desinvesteringen, met 3 procent toe. Dat is de eerste groei op eigen kracht in negen kwartalen. Het operationeel bedrijfsresultaat (ebita) dikte met 4 procent aan en kwam uit op 45 miljoen euro.

In Noord-Amerika, Europa en Australië deed Arcadis betere zaken. De marktomstandigheden blijven evenwel lastig in in Brazilië, waar een verlies werd geleden, en in het Midden-Oosten. Verder zaten nadelige wisselkoerseffecten een uitbundiger herstel in de weg.