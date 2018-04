Arcadis en Unilever zakken op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam deed donderdag een stapje terug. De andere Europese beursgraadmeters lieten een gemengd beeld zien. Beleggers kregen een hoop kwartaalberichten voor de kiezen van grote bedrijven als Unilever en Nestlé. Op het Damrak ging advies- en ingenieursbureau Arcadis in de uitverkoop na teleurstellende resultaten. Ook Unilever moest het ontgelden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 552,34 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 808,58 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen 0,2 procent. Frankfurt zakte 0,1 procent.

Arcadis was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een min van bijna 7 procent. Het bedrijf behaalde in het eerste kwartaal een lagere omzet vanwege negatieve wisselkoerseffecten. Ook de operationele winst ging omlaag.

PostNL raakte 4 procent kwijt. Het bedrijf wil dat de postmarkt wordt geconsolideerd. Door de samenvoeging van spelers op de markt blijven postdiensten behouden voor de consument, zei topvrouw Herna Verhagen tegen De Telegraaf.

Sligro daalde 0,5 procent. Het groothandelsbedrijf zette in het eerste kwartaal bijna 8 procent meer om dan in dezelfde periode vorig jaar. Sligro profiteerde daarbij vooral van overnames.

Bij de hoofdfondsen sloot Unilever de rij met een verlies van 2,2 procent. Het levensmiddelenconcern koopt voor maximaal 6 miljard euro aan eigen aandelen in. Daarnaast wordt het dividend verhoogd. Volgens analisten van Morgan Stanley is het inkoopprogramma „geruststellend, maar wel in lijn met de verwachtingen”. Staalconcern ArcelorMittal ging aan kop met een winst van 1,1 procent.

In Zürich daalde Novartis 1,2 procent. De Zwitserse farmaceut zag afgelopen kwartaal de winst en omzet groeien. De onderneming rekent er ook op dat de resultaten dit jaar weer zullen groeien, na drie vrij zware jaren op rij. Het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé, dat ook met cijfers kwam, zakte een fractie.

Merck verloor 0,3 procent in Frankfurt. Het Duitse farmacie- en chemieconcern verkoopt zijn divisie voor consumentenproducten aan het Amerikaanse Procter & Gamble voor 3,4 miljard euro.

De euro was 1,2398 dollar waard, tegen 1,2372 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 68,79 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 73,89 dollar per vat.