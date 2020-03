Arbodiensten merken meer ziekmeldingen door coronavirus

Arbodiensten merken dat het aantal ziekmeldingen de afgelopen periode hoger ligt dan in vergelijkbare periodes in het verleden. Dat komt waarschijnlijk door het coronavirus. Maar er zijn nog onvoldoende gegevens om dat met zekerheid vast te stellen, zegt arbodienstverlener ArboNed.

„We kunnen nog geen conclusies trekken uit onze verzuimcijfers. Het speelt nog niet zo heel lang in Nederland en kort verzuim wordt soms niet of pas later door werkgevers aan ons doorgegeven”, aldus directeur Jurriaan Penders bij HumanTotalCare, waar ArboNed onderdeel van uitmaakt. Toch merken ze dat het aantal ziekmeldingen harder oploopt dan normaal.

In 2019 steeg het gemiddelde verzuim in Nederland tot 4,2 procent. Daarmee houdt de opmars van het aantal ziekmeldingen van afgelopen jaren aan. Het verzuim binnen het mkb is het laagst. De overgrote meerderheid van de ziekmeldingen is voor korter dan zes weken. Voor het langdurend verzuim is de diagnose psychische klachten zoals burn-out de grootste boosdoener.