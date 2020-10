Arbo Unie: explosieve toename ziekteverzuim door onzekerheid

Het aantal ziekmeldingen schoot in de laatste week van september door de aangekondigde striktere coronamaatregelen door het dak. Dat signaleerde de Arbo Unie. Volgens de organisatie zijn werknemers somber vanwege de uitzichtloosheid van de coronacrisis. Daardoor neemt het ziekteverzuim flink toe.

De groei is in alle sectoren te zien. In de horeca en bij winkeliers is dat niet verrassend, omdat werknemers zich bij klachten eerst moeten laten testen voor ze weer aan de slag mogen, aldus de Arbo Unie. Bij de overheid, financiële instellingen en in de ict-branche daarentegen, waar veel wordt thuisgewerkt, stegen de ziekmeldingen ook flink. Volgens de Arbo Unie is een verkoudheid dan niet per se een reden om je ziek te melden.

Bij het begin van de virusuitbraak in maart meldden meer dan 11.000 mensen zich ziek. Tijdens de lockdown bleef het aantal ziekmeldingen gedurende april en mei stabiel rond de 3000 per week. Vermoedelijk vanwege het toen al moeten thuisblijven en de economische onzekerheid. Mensen die vrezen voor hun baan, melden zich niet zo snel ziek, redeneert de Arbo Unie. In de laatste week van september, toen er nieuwe coronamaatregelen werden aangekondigd, was een piek van iets meer dan 8000 ziekmeldingen.

Corné Roelen, bedrijfsarts bij Arbo Unie en hoogleraar Verzuim en Werkfunctioneren aan de Rijksuniversiteit Groningen: „Tijdens de eerste lockdown was iedereen nog vol goede moed, nu vragen mensen zich af hoe lang dit nog gaat duren”, zegt hij. Mensen zijn volgens hem misschien ook banger om besmet te raken. De omgeving reageert daarbij „heftig” op een positieve testuitslag, constateert Roelen.

De overheid en het bedrijfsleven kunnen een rol spelen in het terugdringen van het ziekteverzuim door een duidelijk perspectief te bieden en te blijven praten met werknemers. De Arbo Unie benadrukt dat thuiswerken zowel fysiek als sociaal ongezond is.