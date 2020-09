‘Arbeiders kledingfabrieken mogen niet dupe worden van crisis’

Miljoenen arbeiders in de wereldwijde kledingindustrie hebben tijdens de vele coronalockdowns niet hun volledige loon gekregen of zijn hun baan kwijtgeraakt zonder voldoende financiële compensatie. De Schone Kleren Campagne, die zich inzet voor goede arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken in landen als Bangladesh, Cambodja en Indonesië, roept merken als H&M, Primark en Nike op om te zorgen dat de werknemers van hun toeleveranciers gewoon hun loon uitbetaald krijgen.

Een recente studie van de organisatie wees uit dat de schade voor de kledingarbeiders in de miljarden euro’s loopt. Door onderzoek te doen in de zeven belangrijke productielanden en op basis daarvan conclusies te trekken voor de wereldwijde kledingindustrie als geheel, becijferde het rapport dat tussen de 2,7 miljard en 4,9 miljard euro aan verschuldigde salarissen niet is uitbetaald.

De Schone Kleren Campagne wijst met een beschuldigende vinger naar de grote westerse kledinglabels, en vindt dat die merken nu hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. „Vanwege hun buitensporige macht in wereldwijde toeleveringsketens, kunnen merken en detailhandelaren de voorwaarden en prijzen bepalen in de fabrieken waarin ze produceren en in feite functioneren als belangrijkste werkgevers. Hun maatregelen om geld te besparen en bedrijfsrisico’s te verminderen in het licht van de pandemie, hebben een situatie gecreëerd waarin werknemers de prijs voor deze crisis betalen.”