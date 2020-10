Arbeider kledingindustrie verder in het nauw

Arbeiders in de kledingindustrie leven nog steeds onder de armoedegrens, terwijl ze soms werkdagen van 12 uur moeten maken. Corona verslechtert hun leefomstandigheden verder.

ASN Bank presenteerde dinsdag het jaarlijks onderzoek naar de manier waarop kledingbedrijven zich inspannen voor een leefbaar loon –voldoende om te voorzien in de basisbehoeften– in de kledingindustrie. Daaruit blijkt dat de mate van inspanning van 29 onderzochte bedrijven, waaronder H&M, Adidas en Esprit, gelijk is gebleven of licht is verbeterd.

Irina van der Sluis, adviseur mensenrechten bij ASN Bank, stelt dat het veel kledingbedrijven aan heldere doelstellingen en een strategie ontbreekt om een leefbaar loon en betere arbeidsomstandigheden in te voeren. „De acties van kledingbedrijven beperken zich vooral tot een verwijzing naar het betalen van het minimumloon”, aldus Van der Sluis.

Het minimumloon in de kledingindustrie is in landen als Bangladesh, Cambodja, Ethiopië, Indonesië en Myanmar, maar ook in Turkije en Roemenië niet genoeg om in de primaire levensbehoeften te voorzien. In Bangladesh is in 2018 het minimumloon verhoogd naar 86 euro per maand, terwijl het leefbaar loon tussen de 146 en 177 euro zou moeten liggen.

De meeste arbeiders in de kledingindustrie verdienen het minimumloon of zelfs minder. Volgens ASN Bank gaat van een gemiddeld kledingstuk slechts 0,5 tot 3 procent van de prijs naar de arbeider.

Crisis

De coronacrisis leidde tot een sterk verminderde vraag in de kledingsector. De meerderheid van productiemedewerkers bleef achter met weinig of geen inkomsten.

Van der Sluis: „Het maandloon van de meerderheid van deze werknemers is al onvoldoende om van te kunnen sparen. In de praktijk zijn zij dus dubbel zo hard getroffen. Naast deze zware last moeten velen hun gezondheid in gevaar brengen om nieuwe manieren van inkomen te vinden.”

ASN stelt dat kledingbedrijven meer kunnen doen om een leefbaar loon te realiseren door beleid en keuzes scherper te formuleren. En door inspanningen te meten en te rapporteren.