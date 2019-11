‘Aramco niet meer in Londen de boer op’

De Saudische oliegigant Saudi Aramco gaat niet meer in Londen de boer op om investeerders te paaien voor zijn aanstaande beursgang. De zogeheten roadshow voor komende woensdag is afgeblazen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Aramco werkt aan wat mogelijk de grootste beursgang aller tijden kan worden. Het geplande beursdebuut in Riyad waardeert het bedrijf op ergens rond de 1,5 biljoen (oftewel 1500 miljard) euro. De omvang van het beursfeestje wordt echter minder groot dan waar de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman aanvankelijk op rekende.

Het schrappen van de bijpraatsessie in Londen is het nieuwste teken dat de internationale ambities voor de beurslancering zijn teruggeschroefd. Eerder werd al afgezien van plannen om de aandelen in de Verenigde Staten, Canada en Japan aan de man te brengen. Ook werd rekening gehouden met een notering aan een andere, internationale beurs, maar daar lijkt vooralsnog geen sprake van. Vooralsnog wordt nu vooral ingezet op verkoop van aandelen aan rijke Saudische families en andere lokale investeerders.