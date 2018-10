Arabische miljardensteun voor Bahrein

Golfstaatje Bahrein krijgt 10 miljard dollar aan steun van Saudi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Bahrein gaat de komende jaren werken aan een fiscaal programma om het begrotingstekort in 2022 weg te werken.

De financiën van Bahrein zijn hard geraakt toen de olieprijzen in 2014 sterk daalden. Met hulp van zijn Arabische buren moet een financiële crisis in het land worden voorkomen. Een dergelijke crisis in het Golfstaatje zou ook negatieve gevolgen kunnen hebben voor de rest van de regio en daarom schieten Saudi-Arabië, Koeweit en de VAE het land te hulp. Bahrein is ook een diplomatieke bondgenoot van die landen.

Het geld zou worden verstrekt via een langlopende lening, zonder rente. Bahrein wil de komende tijd gaan snijden in de overheidsuitgaven.