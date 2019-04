„Apple wilde Intel-tak 5G-modems kopen”

Techreus Apple heeft gesprekken gevoerd met Intel om de tak van de chipmaker die 5G-modems maakt over te nemen. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Onlangs maakte Intel bekend de tak die modems voor mobiele apparaten maakt te willen afstoten.

Apple en Intel waren sinds vorig jaar zomer in gesprek. De gesprekken liepen onlangs stuk, vlak voordat Apple een schikking met Qualcomm bekendmaakte. Apple en die chipmaker lagen lange tijd met elkaar in de clinch over de voorwaarden die Qualcomm stelde.

Intel zou al van diverse partijen interesse hebben gekregen voor zijn modemtak. Het is niet duidelijk of Apple daar bij zit. Er gaan al langer geruchten dat de iPhonemaker zelf aan modemchips werkt. Er gaan echter waarschijnlijk nog jaren overheen voordat Apple zelf zo’n chip heeft gemaakt. Volgens de schikking met Qualcomm gaat Apple zes jaar modemchips van dat bedrijf afnemen.