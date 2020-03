Apple wil voor miljoenen schikken in zaak iPhones

Apple heeft ingestemd met een schikking die kan oplopen tot 500 miljoen dollar in een zaak rond batterijen van iPhones. Daarbij draaide het om beschuldigingen dat het technologieconcern opzettelijk de prestaties van de batterijen van oudere modellen iPhones had verminderd door middel van software-updates.

Het gaat om aanklachten door eigenaren van oudere iPhones, die werden gebundeld in zogeheten class action suits. De zaak speelt sinds april 2018 voor een rechtbank in het Californische San Francisco. Apple en de klagers in de zaak hebben zich nu bereid getoond tot een schikking. Daardoor kunnen die iPhone-eigenaren een vergoeding ontvangen van de onderneming.