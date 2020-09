Apple wil schadevergoeding van spelletjesmaker Epic Games

Apple wil een schadevergoeding van spelletjesproducent Epic Games, de maker van het populaire schietspel Fortnite, in het juridische conflict tussen beide bedrijven. Apple heeft een federale rechtbank in Californië gevraagd om die straf op te leggen aan Epic Games.

In augustus verwijderde Apple Fortnite uit zijn App Store. Dit gebeurde enkele uren nadat Epic met een nieuw betaalsysteem was gekomen voor mobiele spelers. Met dat nieuwe systeem probeerde Epic bepaalde verplichte afdrachten aan Apple te omzeilen. Ook heeft Apple de account van Epic gesloten. Epic heeft op zijn beurt een rechtszaak aangespannen tegen Apple vanwege vermeend machtsmisbruik door de 30 procent commissie die het technologieconcern van iedere aankoop in de App Store wil.

Apple stelt dat Epic zich schuldig maakt aan contractbreuk en simpelweg niet wil betalen voor de voordelen die de App Store aan het computerspelletjesbedrijf biedt. Volgens Apple verdiende Epic met het downloaden van zijn spellen via de App Store meer dan een half miljard dollar.

De iPhone-maker ligt overigens van meerdere kanten onder vuur om de commissie die het vraagt in zijn App Store en de voorwaarden die het daaraan verbindt. De Europese Commissie doet bijvoorbeeld onderzoek naar aanleiding van een klacht van muziekstreamingdienst Spotify.