Apple-verkoper Amac profiteert van smartwatch

De Nederlandse verkoper van Apple-producten Amac profiteert van de populariteit van smartwatches, tablets en laptops van het Amerikaanse techconcern. Ook de onlangs geïntroduceerde iPhone 11 was gewild. Mede dankzij die producten boekte de winkelketen een hogere omzet.

Amac verkocht in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar voor 82 miljoen euro aan Apple-producten en aanverwante diensten. Dat is een stijging van 13 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat steeg met 165 procent tot 1,4 miljoen euro. Die fikse stijging van de winstgevendheid komt onder andere doordat in dezelfde periode vorig jaar hoge kosten werden gemaakt.

Vooral de onlineverkoop was een groeimotor. De verkopen via internet stegen met 46 procent. In de 47 fysieke winkels van Amac nam de omzet met 10 procent toe.