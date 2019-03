Apple trekt stekker uit geplande gadget

Apple heeft officieel de stekker getrokken uit zijn draadloze oplaadmat AirPower, waarop Apple-fans al tijden aan het wachten waren. In deze voor de techreus hoogst opmerkelijke en zeldzame stap heeft Apple tevens excuses aangeboden aan klanten die met smart uitkeken naar de gadget.

Het apparaat, waarmee gebruikers tegelijkertijd hun Apple Watch, iPhone en AirPods zouden kunnen opladen, werd al in september 2017 aangekondigd. Destijds zei Apple dat het product ergens in 2018 in de verkoop zou gaan. Maar vervolgens bleef het lang stil rond de geplande 3-in-1-lader.

„Na veel inspanning hebben we geconcludeerd dat AirPower onze hoge normen niet zou halen”, zegt Apple-bestuurder Dan Riccio. Er gingen al enige tijd geruchten dat de AirPower in de ontwikkelingsfase met oververhittingsproblemen zou kampen.