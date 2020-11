Apple stopt eigen M1-chip in laptops en Mac Mini

Apple heeft drie computers gepresenteerd die uitgerust worden met de eigen M1-chip van het bedrijf. De 13 inch MackBook Air en een MacBook Pro, met dezelfde schermmaat, worden de eerste laptops van Apple die de zelfontworpen chip hebben. Ook de Mac Mini, een desktopcomputer met een los scherm, krijgt de nieuwe chip.

De nieuwe M1-chip is volgens Apple niet alleen zeer snel, maar ook extreem zuinig. Daardoor zijn de laptops volgens het bedrijf niet alleen krachtiger, maar kunnen ze ook langer met een volle batterijlading doen. Ook is er geen ventilator meer nodig om de chip te koelen. De ventilator is doorgaans het meest luidruchtige onderdeel van een computer.

De grafische processor, die nodig is voor het verwerken van bijvoorbeeld video en graphics in spelletjes, is ingebouwd. Desondanks is die volgens Apple wel heel krachtig. Het techbedrijf heeft het dan ook over de grootste update ooit voor zijn Mac-computerlijn.

Apple had de overstap van Intel-chips naar de eigen chips in juni aangekondigd. Het duurt zo’n twee jaar voordat het bedrijf geen computers met Intel-chips meer verkoopt.

De nieuwe chip maakt gebruik van een ander systeem dan de Intel-chips. Het gaat om zogeheten ARM-chips, die ook in veel mobiele apparaten zoals de iPhones en iPads van Apple zitten. Niet alle software is daardoor meteen geschikt voor de nieuwe computers, maar de nieuwste versie van Apples besturingssysteem MacOS draait op beide soorten chips. Apple biedt ook een manier om software voor de Mac geschikt te maken voor beide systemen en een zogeheten emulator waardoor oudere software ook op de nieuwe Macs werkt via een soort vertaalprogramma.