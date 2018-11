Apple-speciaalzaak Amac groeit hard

Winkelketen Amac heeft het afgelopen boekjaar flink meer verkocht en daarmee zijn winst ook opgekrikt. De keten van Apple-speciaalzaken profiteerde van de overname van branchegenoot iCentre, waarmee het in één klap verdubbelde in aantal winkels.

Amac nam in maart 2017 alle 24 winkels en het reparatiecentrum van het verlieslijdende iCentre over. Daarmee kreeg het bedrijf een landelijke dekking. Ook de verkoop via de webwinkels steeg sinds de overname hard. De omzet steeg in de verslagperiode die tot en met maart liep met 64 procent tot 154 miljoen euro. De winst van het concern achter Amac steeg met 78 procent tot 1,6 miljoen euro.