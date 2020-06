Apple sluit nog eens veertien winkels in VS

Techreus Apple sluit nog eens veertien winkels in de Verenigde Staten die onlangs werden heropend. Het gaat om filialen van de iPhone-maker in de staat Florida. De voorzorgsmaatregel komt na een opleving van het aantal coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten.

Apple had na de versoepeling van de lockdownmaatregelen in de Verenigde Staten het merendeel van zijn 271 winkels weer geopend. Daarvan zijn er nu in totaal 32 weer gesloten wegens de sterke stijging van het aantal coronagevallen. Naast die in Florida gaat het om winkelsluitingen in Texas, North Carolina, South Carolina en Arizona.

In de Verenigde Staten werden op woensdag ruim 35.900 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, meldde de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Dat aantal was bijna net zo hoog als tijdens de piek in april.