Apple schikt voor nog eens 113 miljoen in kwestie rond iPhones

Apple heeft ingestemd met een schikking van 113 miljoen dollar met tientallen Amerikaanse staten. De onderneming zou opzettelijk de prestaties van de batterijen van oudere modellen iPhones hebben vertraagd door middel van software-updates. Dit om gebruikers te verleiden nieuwe iPhones te kopen.

De boete van 113 miljoen dollar is niet de eerste regeling die Apple in deze kwestie overeen is gekomen. In maart sloot Apple een overeenkomst die kan oplopen tot 500 miljoen dollar in een zogeheten class action zaak die door iPhone-gebruikers was aangespannen.

In 2016 heeft Apple de software van de iPhones 6,7 en SE stilzwijgend geüpdatet. Daarbij zouden de verouderde batterijen geen stroompiek meer sturen naar de processor van de telefoon. Daarmee kon het gebeuren dat een apparaat zomaar kon uitvallen. Volgens de klagers heeft Apple bedrog gepleegd. Het concern had of de batterijen moeten vervangen of het probleem aan het licht moeten brengen.

Miljoenen iPhone-gebruikers zouden door de stroomstoringen zijn getroffen. Apple heeft het wangedrag altijd ontkend. Het bedrijf beloofde de komende drie jaar om „waarheidsgetrouwe informatie” over het beheer van de iPhone-batterij en informatie over softwareupdates op zijn website te publiceren.

Eerder bood Apple al wel zijn verontschuldigingen aan. Ook zijn de prijzen voor het vervangen van een batterij verlaagd.