Apple neemt oud-topingenieur Tesla in dienst

Doug Field, de top-ingenieur die een paar weken geleden vertrok bij automaker Tesla, gaat weer aan de slag voor Apple. De Amerikaanse techreus bevestigde tegen zakenkrant Financial Times dat de expert bij hen in dienst treedt. Dat gebeurt in een tijd van intense concurrentie in Silicon Valley waar bedrijven vechten om toptalenten.

Field was tot voor kort bij Tesla ‘senior vice president of engineering’. Hij werkte sinds 2013 voor Tesla, waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van nieuwe wagens zoals het type Model 3. Ook kreeg hij de leiding over het productieproces. Nadat productiedoelstellingen voor het model niet werden gehaald, nam topman Elon Musk die taak van hem over en ging hij met verlof.

Bij Apple, waar Field al eerder vijf jaar onder contract stond, gaat hij het team dat werkt aan de techniek voor zelfrijdende auto’s versterken.