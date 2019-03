Apple moet Qualcomm betalen in patentkwestie

Techreus Apple moet chipconcern Qualcomm een vergoeding van 31,6 miljoen dollar betalen vanwege inbreuk op patenten. Volgens de jury van een rechtbank in San Diego heeft Apple gebruik gemaakt van zeker drie technologische toepassingen waar Qualcomm het intellectueel eigendom van heeft.

Het bedrag dat naar Qualcomm moet worden overgemaakt, komt overeen met de eis van de chipmaker. De patenten waar Apple inbreuk op maakte houden verband met technologie voor grafische verwerking en het behoud van batterijvermogen. Qualcomm beweert met de techniek de kosten van smartphones te verlagen en de efficiëntie te vergroten.

Qualcomm beweert ook nog miljarden van Apple te moeten krijgen vanwege gemiste omzetten. Die zaak dient volgende maand. Volgens Qualcomm stopte Apple in 2017 met het betalen van royalty’s, waarmee het miljarden misliep. Qualcomm was jarenlang de exclusieve leverancier van chips voor iPhones van Apple.

Apple zegt in een verklaring teleurgesteld te zijn in de uitkomst van de zaak. Volgens de techreus probeert Qualcomm met de aanhoudende patentstrijd de aandacht af te leiden van de grotere problemen waarmee het wordt geconfronteerd. Dat gaat dan volgens Apple over onderzoeken naar bedrijfspraktijken.