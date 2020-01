Apple koopt bedrijf dat werkt met kunstmatige intelligentie

Apple heeft Xnor.ai, een bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie, overgenomen. Volgens technieuwssite GeekWire telt de iPhonemaker hiervoor ongeveer 200 miljoen dollar neer.

Xnor.ai is opgericht in 2016. De onderneming is gespecialiseerd in toepassingen met kunstmatige intelligentie. Apple is daar erg geïnteresseerd in en maakt op veel manieren gebruik van kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld voor virtuele assistent Siri.

Apple bevestigde de deal, maar gaf niet aan hoeveel geld ermee gemoeid is. Dat doet de techreus uit Cupertino naar eigen zeggen nooit als het „kleinere technologiebedrijven” koopt.