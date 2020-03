‘Apple kampt met voorraadproblemen wegens coronavirus’

Bij Apple Stores dreigt naar verluidt een tekort aan vervangende iPhones, omdat de toelevering van de telefoon onder druk staat door het nieuwe coronavirus. De techreus heeft aan zijn winkels laten weten dat er bijna geen iPhones meer beschikbaar zijn voor de vervanging van zwaar beschadigde apparaten, meldt persbureau Bloomberg op basis van gesprekken met Amerikaans winkelpersoneel.

Wanneer een gebruiker een beschadigde iPhone naar een Apple-winkel brengt, kan het bedrijf afzonderlijke onderdelen vervangen, zoals het scherm of de camera. Als het apparaat onherstelbaar is, biedt het bedrijf vaak een vervangende telefoon in plaats van een gloednieuw model.

Apple zelf was niet bereikbaar voor commentaar op het bericht. Het is niet bekend of Apple overal ter wereld met druk op de voorraad te maken heeft.

Het Amerikaanse concern is overigens bezig om zijn Chinese winkels in rap tempo te heropenen. Eerder werden ze alle 42 gesloten vanwege de virusuitbraak. Woensdag waren ze bijna allemaal weerin bedrijf.