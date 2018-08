Apple: iPhone luistert niet ongevraagd mee

Apple heeft tegenover Amerikaanse politici met klem ontkend dat iPhones ongevraagd luisteren naar gebruikers. Dat blijkt uit een brief die het bedrijf heeft gestuurd naar aanleiding van vragen van volksvertegenwoordigers. In de brief schrijft Apple dat er geen audio wordt opgenomen als de voiceassistent Siri wordt geactiveerd met een stemcommando.

Apple zei dat gebruikers de toegang tot de microfoon expliciet moeten goedkeuren en dat apps een duidelijk signaal moeten geven dat ze luisteren. Apple verbiedt andere apps expliciet ongevraagd audio op te nemen.

De brief volgt op de hoorzittingen in april waarin Mark Zuckerberg van Facebook aan de tand werd gevoeld over de privacypraktijken van het sociale medium. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft dezelfde vragen gekregen. Het is niet bekend of Alphabet al geantwoord heeft.