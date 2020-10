Apple introduceert iPhones met 5G

De nieuwe iPhones van Apple kunnen overweg met het nieuwe, snellere 5G-netwerk. Dat heeft de techreus zoals verwacht aangekondigd. In totaal introduceerde Apple vier nieuwe modellen.

Apples basismodel heet iPhone 12 en heeft platte zijkanten, waardoor het toestel qua ontwerp lijkt op de door velen geliefde iPhone 4. Ten opzichte van het vorige model is de telefoon sneller en zijn het scherm en de camera verbeterd.

Voor het eerst heeft Apple ook de naam Mini, die al in gebruik was bij de iPad, benut voor de iPhone. De iPhone 12 Mini lijkt qua mogelijkheden sterk op de gewone iPhone 12, maar is kleiner. De iPhone 12 en 12 Mini komen in vijf kleuren. De 12 is volgende week leverbaar, de 12 Mini komt halverwege november.

Ook introduceerde Apple twee nieuwe topmodellen, de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max. Die telefoons hebben grotere schermen, een camera met drie lenzen tegen twee lenzen op de goedkopere modellen en hebben bovendien betere beeldstabilisering waardoor makkelijker foto’s en films kunnen worden gemaakt zonder dat het beeld veel beweegt. De topmodellen verschijnen in vier kleuren en zijn net als de 12 Mini midden november verkrijgbaar.

Bij de smartphones krijgen Apple-klanten geen adapter of koptelefoons meer. Apple doet dat naar eigen zeggen uit milieu-overwegingen. Eerder verdween de adapter al voor kopers van een iPad.

Apple kwam ook met een kleinere versie van zijn slimme speaker HomePod, de HomePod Mini. Vorige maand introduceerde het bedrijf al nieuwe iPads en Apple Watch-slimme horloges.