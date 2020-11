Apple introduceert eerste laptops met zelfontworpen chips

Na een aankondiging in juni van de overstap naar zelfontworpen chips voor zijn computers, staat Apple nu op het punt om de eerste modellen te onthullen. Het Amerikaanse techbedrijf houdt dinsdag een onlinepresentatie, alweer de derde dit najaar, waar zeer waarschijnlijk een aantal Macbook-laptops met zogeheten ARM-chips wordt gepresenteerd. Tot nu toe maakte Apple gebruik van chips van Intel.

Deze zomer maakte Apple officieel bekend de eigen chips, die het bedrijf al jaren ontwerpt voor de iPhones en iPads, ook in computers te gaan gebruiken. Die chips gebruiken met de ARM-architectuur een ander systeem dan de chips van Intel, die de zogeheten x86-architectuur gebruiken. Dat betekent dat niet alle software zomaar op beide systemen kan werken, maar de nieuwste versie van Apples besturingssysteem MacOS kan dat wel. Ook maakt Apple het mogelijk voor softwaremakers om hun programma’s snel aan te passen.

De eerste laptops met de eigen chips worden waarschijnlijk twee MacBook Pro-modellen met schermgroottes van 13 inch en 16 inch. Mogelijk wordt er ook al een nieuwe MacBook Air met een 13 inch-scherm voorgesteld. Verdere geruchten spreken over een kleinere versie van de Mac Pro-desktop en een nieuwe Mac Mini, al is het onduidelijk of die nu al klaar zijn. Apple heeft bekendgemaakt dat de komende twee jaar alle computers die het bedrijf maakt met de eigen chips worden uitgerust.

Het is niet de eerste keer dat Apple van soort chips wisselt. In 2005 kondigde het bedrijf aan de toen gebruikte PowerPC-chips in te ruilen voor de Intel-chips. Dat gebeurde onder de noemer One More Thing. Ook nu staat die bekende kreet van Apple-oprichter Steve Jobs op de uitnodiging.

Daarmee verwijst het bedrijf ook naar het drukker dan normale introductieschema. Normaal gesproken nodigde Apple veel journalisten uit op het hoofdkantoor voor een presentatie van zeker anderhalf uur vol met nieuwe producten. Nu er niet gereisd kan worden, heeft Apple die presentatie in drieën gehakt. Zo werden eerst de Apple Watch en iPads getoond en een maand later de iPhones en een kleinere HomePod slimme speaker. Nog een maand later is het dus de beurt aan de computers van het bedrijf.