Apple heropent deel van zijn winkels in China

De Amerikaanse techreus Apple heropent een groot deel van zijn winkels in China. De Apple Stores waren wekenlang dicht vanwege de angst voor de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

Volgens de website van Apple zijn 23 van de 42 winkels in China weer open. Apple vraagt zijn klanten wel mondkapjes te dragen. Ook wordt de temperatuur gemeten van mensen die de winkels binnenkomen.

Onlangs werd bekend dat de verkopen van iPhones in China in januari flink is ingezakt. Dat was nog voordat de filialen van Apple de deuren sloten.