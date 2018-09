Apple haalt reclame uit Shazam

Apple heeft de overname van muziekherkenningsapp Shazam afgerond. Het bedrijf achter de iPhone kondigde aan alle reclames uit de app te halen, niet alleen voor betalende gebruikers.

Shazam kan liedjes herkennen door een smartphone met de app in de lucht te houden en de microfoon een stukje audio te laten opnemen. Hoewel er meerdere soortgelijke apps zijn, is het werkwoord shazammen al redelijk ingeburgerd bij mensen die bijvoorbeeld in een café een leuk liedje willen identificeren.

De overname van Shazam werd in december aangekondigd. In augustus gaf Brussel al goedkeuring voor de deal na een onderzoek om te kijken of de keuzevrijheid voor consumenten voor muziekstreamingsapps niet te veel zou worden ingeperkt. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt, maar bij de meest recente schattingen voor de overname werd Shazam geprijsd op 400 miljoen tot 1 miljard dollar.

Voor Apple is de overname interessant omdat gegevens van Shazam over welke nummers populair zijn, kunnen worden gebruikt voor verbetering van andere Apple-diensten, zoals de muziekstreamingdienst Apple Music. Op die manier heeft Apple een extra wapen in de strijd met onder meer Spotify, Deezer en de muziekdiensten van Google en Amazon. Apple Music geeft net als die concurrenten luistersuggesties aan gebruikers. Die luistertips kunnen met de informatie van Shazam worden aangescherpt.