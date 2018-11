„Apple geeft bonus op iPhone-verkoop Japan”

Japanse telecombedrijven krijgen van Apple een bonus voor elke smartphone die ze aan de man weten te brengen. Dat meldde de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen. Apple is er alles aan gelegen om de tegenvallende vraag naar zijn nieuwste iPhones aan te jagen.

Volgens de krant zullen telecomreuzen vanaf volgende week gaan stunten met de prijzen voor de nieuwste iPhones. Details over de subsidie die telecombedrijven in het vooruitzicht zijn gesteld, werden niet gemeld. Ook is niet bekend of Apple dergelijke constructies met telecombedrijven in andere landen gaat optuigen.

Apple, dat volgens de krant onlangs zijn productiedoelen voor de nieuwste iPhones naar beneden bijstelde, weigerde commentaar te geven tegen The Wall Street Journal.