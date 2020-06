Apple gaat hoofdkantoor Silicon Valley langzaam heropenen

Technologiegigant Apple gaat zijn hoofdkantoor in Silicon Valley langzaam heropenen voor personeel na de sluiting in maart door het coronavirus. De eerste fase van heropening begint op 15 juni, wanneer een zeer beperkt aantal werknemers weer terug naar kantoor kan komen in het Californische Cupertino.

Die eerste werknemers mogen dan enkel op bepaalde dagen op het werk komen, afhankelijk van hun functie. Het grootste deel van de ongeveer 12.000 werknemers van Apple in Cupertino zal de komende maanden nog niet naar het werk kunnen komen en vanuit huis blijven werken.

Apple heeft verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen tegen corona, waaronder beperkingen van aantallen mensen in gebouwen, sociale afstand en het meten van temperatuur van werknemers. Ook zijn mondkapjes verplicht en biedt Apple werknemers testkits aan voor het virus voor op werk of thuis.