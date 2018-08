Apple flink omhoog op gemengd Wall Street

De koers van Apple is woensdag flink omhooggegaan op de beurs in New York. Beleggers waren duidelijk te spreken over de kwartaalresultaten van het techconcern. De belangrijkste graadmeters op Wall Street toonden verder een gemengd beeld. Hernieuwde zorgen over de handelsspanningen drukten op het sentiment. Ook verwerkte de markt het rentebesluit van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 25.333,82 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2813,36 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,5 procent naar 7707,29 punten.

Apple klom bijna 6 procent. Het technologieconcern voerde zijn resultaten afgelopen kwartaal flink op ten opzichte van een jaar eerder. Er werd vooral geprofiteerd van goede verkopen van duurdere smartphones zoals de iPhone X. Daarnaast waren de verwachtingen positief.

Andere bedrijven die de boeken openden, waren onder meer geldautomatenproducent Diebold Nixdorf (min 37,9 procent), olie- en gasbedrijf Chesapeake (min 5,7 procent) en brouwer Molson Coors (plus 3,5 procent).

De handelsspanningen blijven boven de markt hangen door nieuwe dreigementen van president Donald Trump tegen China. Trump zou importheffingen van 25 procent willen invoeren voor Chinese goederen ter waarde van in totaal 200 miljard dollar. Eerder dreigde hij nog met heffingen van 10 procent. Dinsdag werd juist nog gemeld dat er weer gesprekken zouden zijn over het voorkomen van een escalatie van de handelsoorlog.

De Fed hield rente in de Verenigde Staten zoals verwacht gelijk. De Amerikaanse koepel van centrale banken gaf in een verklaring wel aan dat de economische groei in de VS „sterk” is en dat de inflatie het doel van 2 procent nadert. Daarmee is het volgens kenners waarschijnlijker geworden dat de rente bij een volgend rentebesluit wel weer verder omhoog kan gaan.

De euro was 1,1662 dollar waard, tegen 1,1671 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 67,79 dollar. Brentolie zakte 2,3 procent in prijs tot 72,49 dollar per vat.