Apple en Broadcom moeten universiteit miljoenen betalen

Een jury in de staat Californië heeft technologiebedrijf Apple en chipsfabrikant Broadcom een miljoenenboete opgelegd wegens het schenden van vier patenten over wifi-technologie. Beide bedrijven waren voor de rechter gedaagd door het California Institute of Technology (Caltech), een technische universiteit in de staat Californië.

Apple moet de universiteit 837 miljoen dollar (760 miljoen euro) betalen. De boete voor Broadcom bedraagt 270 miljoen dollar (245 miljoen euro). Het zijn een van de hoogste boetes die zijn opgelegd wegens inbreuken op een patent. Beide bedrijven lieten weten dat ze plan zijn in beroep te gaan tegen de boete.

De universiteit had de bedrijven in 2016 aangeklaagd omdat Apple in zijn producten, waaronder de iPhones, de iPads en de Apple Watches, onderdelen van Broadcom gebruikte die inbreuk maakten op de patenten van ‘Caltech’.