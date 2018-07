Apple-doorverkoper Leapp maakt doorstart

Winkelketen Leapp maakt een doorstart. Investeerder Nobel Capital ziet brood in de verkoper van gebruikte en opgeknapte Apple-producten. Leapp ging begin juni failliet.

Bij de doorstart worden de webwinkel en veertien van de zeventien Nederlandse winkels betrokken. De winkels in Almere, Apeldoorn en Tilburg blijven gesloten. Circa 100 van de 170 medewerkers behouden hun baan. Leapp belooft de aan klanten verstrekte garanties van vóór het faillissement te zullen respecteren.

De zeven winkels in België en Duitsland vallen buiten de doorstart. Nobel Capital wil op termijn ook kijken of de keten in België toekomst heeft.