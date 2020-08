Apple doorbreekt qua beurswaarde grens van 2 biljoen dollar

Techreus Apple is op de beurs in New York meer dan 2 biljoen, oftewel 2000 miljard, dollar waard geworden. De iPhonemaker is het eerste Amerikaanse bedrijf dat die voor menig belegger psychologisch belangrijke mijlpaal bereikt. Eerder kende alleen de Saudische staatsoliemaatschappij Saudi Aramco tijdelijk een hogere beurswaarde.

Apple schurkte al dagen tegen de grens van 2 biljoen dollar aan. Rond 16.50 uur (Nederlandse tijd) was het dan eindelijk zover. De koers zakte daarna weer licht terug om even later weer boven de 2 biljoen dollar uit te komen. Het gaat omgerekend om ongeveer 1681 miljard euro.

Het aandeel Apple zit al langer stevig in de lift. Sinds begin dit jaar is de beurskoers van Apple zo’n 60 procent opgelopen. Het bedrijf uit Cupertino loste daardoor onlangs al Saudi Aramco af als waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het olieconcern, dat in december naar de beurs in Riyad ging, was eerder al ruim 2 biljoen dollar waard, maar door de coronacrisis zakte de olieprijs en ook de beurskoers van bedrijf.

Beleggers die geld steken in Apple hebben onder meer hoge verwachtingen van de opkomst van 5G. Ze denken dat het bedrijf goede zaken kan doen als er straks iPhones op de markt komen die kunnen werken met dat supersnelle mobiele internet.

Apple kent daarnaast in financieel opzicht een uitstekend jaar. De resultaten zijn over de gehele linie beter dan analisten hadden verwacht. Afgelopen kwartaal verkocht de techreus bijvoorbeeld niet alleen meer telefoons, maar was ook sprake van een aanzienlijke groei bij de Mac-computertak, doordat er wereldwijd veel mensen vanuit huis werkten.