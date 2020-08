Apple doorbreekt qua beurswaarde grens van 2 biljoen dollar

Techreus Apple is op de beurs in New York meer dan 2 biljoen, oftewel 2000 miljard, dollar waard geworden. De onderneming ging omstreeks 16.50 uur (Nederlandse tijd) door die voor menig belegger psychologisch belangrijke grens heen. Vervolgens zakte de koers weer iets, waardoor de beurswaarde van Apple terugzakte tot 1990 miljard dollar.

Apple is overigens niet het eerste bedrijf dat qua waarde de grens van 2 biljoen dollar slecht. De Saudische staatsoliemaatschappij Saudi Aramco werd eerder al boven de 2 biljoen dollar gewaardeerd. Maar door de daling van de beurskoers, in het kielzog van de olieprijs, loste Apple de Saudi’s eerder al af als duurste bedrijf ter wereld.