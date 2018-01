Apple belooft ouders betere controlemogelijkheid iPhone kinderen

Apple wil ouders meer mogelijkheden bieden om de iPhone van hun kinderen te controleren. Dat zegt het technologiebedrijf in een reactie op een open brief van twee grote aandeelhouders.

Die riepen Apple maandag op om ervoor te zorgen dat ouders de toegang van kinderen tot de iPhone kunnen beperken en onderzoek te doen naar de effecten van veelvuldig gebruik van de smartphone op de geestelijke gezondheid.

In een verklaring tegenover Amerikaanse media laat Apple weten dat het „veel nadenkt over hoe onze producten worden gebruikt en de impact die ze hebben op de gebruikers en de mensen om hen heen. We nemen deze verantwoordelijk serieus (…) zeker als het aankomt op het beschermen van kinderen.”

Wat de toezegging concreet inhoudt, blijft vooralsnog onduidelijk. Apple stelt dat het al diverse manieren aanbiedt om het smartphonegebruik van kinderen te beperken. Dat wordt door de aandeelhouders erkend maar zij voegen daar in hun brief aan toe dat de huidige mogelijkheden te beperkt zijn.