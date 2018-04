Apple-baas heeft ontmoeting met Trump

Apple-topman Tim Cook heeft woensdagmiddag een besloten ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump, zo staat in de officiële agenda van het Witte Huis. De twee spreken elkaar hoogstwaarschijnlijk over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

Dat conflict, waarbij Peking en Washington over en weer dreigen met importheffingen, kan uiterst nadelig uitpakken voor Apple. De technologiereus is voor de productie van zijn smartphones voor een groot deel afhankelijk van de Volksrepubliek, waar veel iPhones in elkaar worden gezet.

Cook sprak al eerder de hoop uit dat de twee economische grootmachten de handelsoorlog zouden staken. Op een conferentie in China riep hij nadrukkelijk op tot kalmte tussen de twee economische grootmachten.